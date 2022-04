Non basta l’orgoglio per Pallacanestro Vigliano, passa Spazio Forma nel derby (foto di repertorio)

Sconfitta che ha più il sapore di vittoria per gli under di Vigliano contro la terza potenza del campionato nel derby biellese. Primo quarto dove si parte forte, aggressivi in difesa, si corre in contropiede e buone percentuali al tiro che permettono di stare avanti tutto il quarto.

Nel secondo gli ospiti si portano avanti di 5. Al terzo calano i padroni di casa e Spazio Forma ne approfitta trovando il massimo vantaggio a +15. Ultima frazione di grande cuore per Vigliano, che non smette mai di giocare e torna a segnare riducendo il gap al -7 finale. Grande prova d’orgoglio per i ragazzi allenati da coach Bona.

Pallacanestro Vigliano vs Spazio Forma 58-65 (24-18; 29-34;54-41)

Vigliano: Zordan 5, Borio 7, Imperadori 2, Gagliano 3, Fiorindo 14, Perla 1, Bottone 2, Bazzani 18, Scaglia Rat 6. All. Bona.