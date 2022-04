Il Presidente regionale Coni nel Biellese, Zumaglini: "Primo passo positivo per una collaborazione", FOTO

Giornata importante ieri 9 aprile, per tutte le associazioni sportive biellesi che hanno potuto incontrare il Presidente regionale Coni Stefano Mossino, durante la sua visita al territorio. Obiettivo, era approfondire la conoscenza della realtà locale ed eventuali necessità e problematiche dello stesso.

E così è stato, come commenta il delegato Coni Biella Anna Zumaglini: "E' stato un primo passo positivo per una collaborazione più importante. Il Presidente si è dimostrato molto disponibile ad ascoltare le richieste che gli sono state avanzate, le lamentele, anche in alcuni casi, e a chiarire eventuali dubbi. In particolare, è stata spiegata la differenza tra Coni e Sport e Salute. Si è parlato degli aspetti gestionali del Coni, delle sue competenze, del mondo sportivo a 360°. Sono state avanzate anche proposte".

In particolare il presidente ha visitato il campo sportivo di Ronco Biellese, è stato in sala consiliare di Vigliano Biellese e nel pomeriggio ha fatto tappa alla sala conferenze del Museo del Territorio di Biella.