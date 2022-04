Calcio, rallenta la Biellese: successi nei derby per Vigliano, Valle Cervo e Gaglianico (foto di repertorio)

Rallenta ancora la Biellese. Con l’Aygreville finisce 1-1: per i lanieri si tratta dell’11° pari stagionale che permette alla capolista Stresa di confermarsi sempre più leader incontrastata del girone di Eccellenza. Non sorride neanche il Fulgor Valdengo, sconfitto in casa dall’Accademia Borgomanero, con il rotondo risultato di 3 a 1.

In Promozione, turno fatale per il Città di Cossato, superato all’Abate dall’Omegna. Ne approfitta la diretta rivale Briga, ora a +3 proprio dai blues. Torna al successo il Vigliano e lo fa nel migliore dei modi, battendo 3 a 0 la Chiavazzese.

In Prima Categoria, secco 3-0 della Valle Cervo Andorno ai danni del Ponderano. Non va meglio nemmeno al Ceversama e alla Valdilana Biogliese mentre le Torri Biellesi raccolgono un punto esterno con la Serravallese.

Infine, in Seconda, prosegue la marcia del Gaglianico, che supera 3-0 il Pollone nel derby. Successi anche per la Valle Elvo e la Cervo mentre il Lessona si deve accontentare di un punticino con il Lumellogno.