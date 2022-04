Biella-Santuario Graglia, è partita la gara: le FOTO dei gruppi al via VIDEO

Biella-Santuario Graglia, è partita la gara: le fotodei gruppi al via (servizio di D. Finatti per newsbiella.it)

Nuovo appuntamento sportivo nel Biellese. Questa mattina, 10 aprile, ha preso il via la 19° edizione della Biella Santuario di Graglia: tantissimi i corridori, biellesi e non, che si sono dati appuntamento in via Lamarmora per prendere parte ad una delle gare storiche del nostro territorio.

Ancora una volta il quotidiano Newsbiella.it ha impresso prima della partenza i volti e i sorrisi dei gruppi partecipanti. Grande entusiasmo tra i presenti e voglia di lasciarsi alle spalle due anni segnati dall’emergenza pandemica. Il percorso si conferma come quello degli ultimi anni: gli atleti, infatti, dovranno percorrere 11,3 chilometri tutti su strada asfaltata con un dislivello positivo di circa 400 metri e con dure rampe in salita a Muzzano e negli ultimi 3 chilometri.