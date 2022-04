Biella-Milano, le pagelle della sfida al Forum

Biella

Soviero 6,5 non rimane in campo tantissimo e non i trova a suo agio in questa partita contro i piccoli di Milano

Bertetti 6 argento vivo non riesce a essere determinante questa sera, da segnalare solo il tiro finale classico dalla distanza siderale che non riesce a entrare e che avrebbe dato la parità ma va bene così

Infante 8 il re leone è tornato una partita decisa, di lotta e di sostanza, gli capitano un paio di clienti decisamente difficili ma li doma da par suo e mette pure a referto 9 punti

Bianchi 6 partita ancora una volta non all’altezza delle aspettative con un deficit sostanziale al tiro ma sette assist sono un bel biglietto da visita Pollone 7,5 difesa e presenza in campo decisa ed efficace

Hasbrouck 8 doppia doppia di sostanza, sempre nel mezzo dell’azione non butta via un pallone e si trova sempre al posto giusto nel momento giusto

Davis 9 semplicemente stratosferico i numeri lo dicono chiaramente quando si accende lui Biella diventa imprendibile, sarà uno dei colpi di mercato privilegiati della prossima stagione

Morgillo 6,5 gli manca sempre quel qualcosa per essere determinante e in partita eppure il fisico dice che non dovrebbe temere rivali, deve credere di più in se stesso

Zanchi 7 si prende pure un tecnico ma cerca di far ruotare i suoi elementi infondendo fiducia e coraggio. Se ci si salva è tutto merito suo, e anche di Olla ovviamente

Milano

Bossi 8 l’ultimo dei suoi ad arrendersi in grado di tenere a galla la sua squadra con il palleggio, gli assit (6) e i falli subiti (10)

Nikolic 7 il gioco sporco è il suo mestiere ma trova un brutto cliente in Infante con cui ingaggia duelli rusticani, peccato solo per l’applauso polemica contro la Curva Barlera a fine partita

Portannese 8 il talento è pure, cristallino, e quando si accende il rischio è che ti faccia malissimo, sbraccia con i biellesi ma si lamenta in continuazione con gli arbitri chiedendo sempre spiegazioni

Montano 7 zitto zitto è lui insieme a Bossi quello che ricuce il gap con Biella tre tripla e molta molta sostanza

Thomas 5 abulico non in forma e si vede gioca venti minuti ma è impalpabile, con lui in campo sarebbe stata forse un'altra storia