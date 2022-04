ASD Pedale Cossatese, il programma dell'anno

L’ASD Pedale Cossatese programmerà nel corso dell’anno, eventi sportivi amatoriali agonistici e cicloturistici, con inizio nel mese di giugno fino ad ottobre, gli eventi sportivi in sintesi si possono dividere in Ciclopedalate di tipo Randonnèe alla francese con percorsi cicloturistici nel Biellese e Vercellese; Gare agonistiche in salita inserite nel circuito gare ALPI QUOTA 1000, Gare agonistiche in circuito.

Come tradizione la Società con gli eventi sportivi programmati ha particolarmente a cuore il suo impegno per lo sport del ciclismo “Amatoriale”, ma anche la volontà di valorizzare il territorio Biellese e le tradizioni locali.

Per questo le manifestazioni come consuetudine saranno sempre concordate e condivise con Enti, Amministrazioni Locali ed Associazioni Volontariato di supporto sempre utili e preziose per lo svolgimento degli eventi sportivi, alcune gare quali: la Ciclopedalata per la pace - “memorial Pantani” , GP Nastro Rosa ed il Memorial dei Presidenti del Pedale Cossatese e ciclisti in incidenti stradali, rappresenteranno inoltre un forte contesto locale di solidarietà e ricorrenza.

Ci si augura che la partecipazione alle giornate di sport organizzate siano veramente segno di ripresa e solidarietà.