Al via Vinitaly, l’assessore Protopapa: “Regione a supporto nella promozione dei vini piemontesi Doc e Docg”

Nel primo giorno di apertura del Vinitaly a Verona, all’inaugurazione ufficiale dell’area Piemonte (Pad 10 /G2) a cura di Regione Piemonte, Piemonte Land of wine e Unioncamere Piemonte è stato annunciato il Freisa in qualità di vitigno dell’Anno 2022 del Piemonte. Dopo il Dolcetto nel 2019 e il Cortese nel 2021, prosegue il progetto di valorizzazione del “vitigno dell’anno”, lanciato dell’Assessorato regionale all’Agricoltura. Insieme ai Consorzi di tutela ed Enoteche regionali partiranno le azioni promozionali dei vini a denominazione di origine controllata Freisa d’Asti, Freisa di Chieri, Piemonte Freisa, Colli Tortonesi Freisa, Pinerolese Freisa, Monferrato Freisa, Langhe Freisa.

Una produzione complessiva di oltre 2 milioni di bottiglie, prodotte da quasi 300 aziende. L’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa: “La Regione Piemonte è presente al Vinitaly per sostenere e promuovere i nostri produttori insieme al territorio vitivinicolo. I vini Doc e Docg sono eccellenze riconosciute in Italia e nel mondo. Il Premio Angelo Betti – Benemerito della viticoltura 2022, su proposta dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, Piemonte è stato dedicato all’imprenditore defunto Gianfranco Berta, delle Distillerie Berta di Mombaruzzo (At). “A nome del Piemonte con orgoglio oggi ho potuto consegnare il premio Betti alla figlia di Gianfranco Berta, un grande professionista che ha saputo dare lustro alla nostra regione con un’attività imprenditoriale di lungo corso e i cui distillati sono apprezzati in tutto il mondo” conclude l’assessore regionale Protopapa”. Domani 11 aprile saranno presenti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il vicepresidente regionale Fabio Carosso.