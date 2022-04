Forza Italia, Pella: "Un grande Presidente Berlusconi abbraccia l'impegno di tutti gli eletti sui territori"

“Competenza, esperienza e passione sono le tre caratteristiche tramite cui il Presidente Berlusconi ha voluto rendere merito all'impegno di tutti gli eletti di Forza Italia nelle varie istituzioni, riservando particolare attenzione alle autonomie territoriali del nostro Paese. Grazie al suo discorso, ci ha fatto sentire parte di un partito con 28 anni di storia e di una storia ancora da scrivere, come solo i più grandi leader sanno fare: ci ha promossi tutti a costruttori di futuro, grazie anche all'importantissimo progetto di formazione avviato con l'Universitas Libertatis, dandoci la possibilità di essere, grazie alla sua guida, ancora più determinati e determinanti”. A scriverlo, in una nota stampa, il capogruppo della Commissione Bilancio per Forza Italia, nonché responsabile degli Enti Locali Nord Roberto Pella.

“Una missione – aggiunge - quella dell'allargamento del nostro partito e della costruzione di una classa dirigente di qualità, che ha raccolto in tutti i rappresentanti regionali, provinciali e comunali presenti alla convention, tra cui tantissimi giovani, enorme entusiasmo e stimolo da riportare sui nostri territori per costruire insieme l'Italia del Futuro.