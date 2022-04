Traffico rallentato in Superstrada per un’auto in panne (foto di repertorio)

Traffico rallentato in Superstrada per un’auto in panne poco dopo l’uscita di Vigliano Biellese, in direzione di Biella. Sul posto i Carabinieri per la viabilità, in attesa dell’arrivo del carro attrezzi per la rimozione del veicolo.