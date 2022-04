Domato l'incendio in Valle Cervo, parla il sindaco: "Sicuramente doloso, pericolo scampato in tempo"

Fuoco in alta Valle Cervo, la situazione non migliora: in campo anche il Canadair

Aggiornamento ore 17.25

"Il pericolo è scampato". Con queste parole, il sindaco di Campiglia Cervo Maurizio Piatti ha commentato la fine delle operazioni di spegnimento che ha visto impegnate in alta Valle Cervo AIB, Vigili del Fuoco, elicottero e Canadair. "L'incendio è praticamente domato. Bisogna ringraziare di cuore chi si è prodigato in prima persona. Il tempestivo intervento ha evitato danni ben peggiori". E sulle cause del rogo, il primo cittadino non ha dubbi: "Sicuramente doloso, innescato da qualche delinquente per fare più danno possibile, nel giorno dove c'era più vento, in un luogo quasi inaccessibile".

Aggiornamento ore 13.20

Non migliora la situazione in alta Valle Cervo. Il fuoco, favorito dal vento di queste ore, sta mettendo a dura prova le operazioni di spegnimento. Sul posto stanno operando AIB e Vigili del Fuoco. Non si riesce a calcolare, al momento, quanti ettari di terreno sono stati colpiti dal rogo. In azione, da poco meno di un'ora, il Canadair per arginare il fronte dell'incendio.

Il fatto

Torna a bruciare l’alta Valle Cervo. Nella notte il fuoco ha ripreso vigore, forse favorito dal vento, colpendo nuovamente l’area tra i boschi di Riabella e la galleria di Rosazza, già interessata ieri da un violento rogo (leggi qui).

Sul posto sono all’opera le squadre AIB ma la zona è particolarmente impervia e scoscesa. Per la mattinata odierna è molto probabile l’impiego dell’elicottero su direttiva dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Tra i residenti delle frazione si respira grande preoccupazione.