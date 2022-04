Un uomo di 36 anni è stato trasportato ieri, 9 aprile, in Pronto Soccorso, dopo esser rimasto coinvolto in un tamponamento stradale a Verrone. A rimanere coinvolto nel sinistro anche una donna di circa 57 anni, rimasta fortunatamente indenne nell’impatto.

L’altro conducente, lievemente ferito, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e portato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.