Forte vento a Salussola, cavi pericolanti e finiti a terra sulla strada del Brianco

Momenti di preoccupazione nella giornata di ieri, 9 aprile, sulla strada del Brianco, a Salussola. Stando alle informazioni raccolte, il traffico ha subito notevoli rallentamenti per via della presenza di alcuni cavi pericolanti, finiti al livello della carreggiata a causa delle forti raffiche di vento. Sul posto i Carabinieri per la viabilità e i tecnici preposti per la messa in sicurezza.