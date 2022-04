Dolore a Sandigliano per la morte della dottoressa Pongiluppi, il ricordo del vicesindaco Ghiazza

Grande dolore ha suscitato la notizia della morte della dottoressa Raffaella Pongiluppi, storica farmacista e sindaco di Sandigliano, scomparsa ieri all’età di 78 anni (leggi qui).

A ricordarla anche l’attuale vicesindaco Giovanni Ghiazza: “Sono stato suo vice con lei nella legislatura 2004-2009. Persona molto determinata e risoluta, era anche sempre pronta ad ascoltare i cittadini e a confrontarsi con i suoi consiglieri. Aveva una forte propensione per i temi socio-assistenziali visto anche la sua attività professionale. In quella legislatura abbiamo realizzato anche importanti opere per il paese come l'ampliamento del soggiorno della casa anziani e il restauro della cella campanaria. Non va poi dimenticato che, grazie a lei, il nostro Comune ha ricevuto un notevole contributo dalla Regione che ci ha permesso negli anni successivi di mettere in sicurezza il rio Moglie. Lascia un'importante eredità, la ricorderemo sempre per la sua professionalità e per l'impegno profuso a servizio del nostro paese".