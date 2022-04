Magnano protagonista di uno speciale in tv

Appuntamento televisivo per il comune di Magnano che sarà protagonista in una serie di puntate di uno speciale su PrimAntenna, a partire da domani, lunedì 11 aprile, alle ore 14:30 con una programmazione che copre tutta la settimana giorno per giorno.

La prima puntata vedrà lo svolgersi dei saluti istituzionali, presso il ricetto del paese mentre il giorno successivo, martedì 12, verranno presentati alcuni luoghi e persone come il golf club “Le Betulle”, il mulino Ottino, la locanda Borgo Antico e l’apicoltore Peretti. Le puntate successive racconteranno lo scultore Aldo Flecchia, il monastero di Bose, un’ulteriore panoramica di Magnano (l’azienda agricola “La Bessa, l’allevamento cani Royaume D’Ursita e il ristorante “La Serra”.



Lo speciale sarà trasmesso anche la settimana successiva, da lunedì 18 a domenica 24 aprile, alle ore 11 e avrà inoltre uno speciale serale martedì 19 aprile, alle dieci di sera.