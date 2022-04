Previsioni Meteo Piemonte e Valle d'Aosta oggi 10 aprile

Il cielo oggi 10 aprile sarà per lo più soleggiato con al più lievi velature. Non sono previste piogge.

Per quanto riguarda i venti, in pianura e collina saranno deboli variabili, in rinforzo da sud tra Langhe, Monferrato. Fondovalle: deboli variabili, brezze diurne moderate. Media montagna: moderati da nord-ovest. Alta montagna: moderati o forti da nord-ovest

Temperature: minime in calo (-3/2 C in pianura e bassa collina; -3/3 C tra 500 e 1000 metri; -6/-2 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in lieve calo (16/19 C in pianura e bassa collina; 11/16 C tra 500 e 1000 metri;7/11 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 2400 metri nelle ore centrali.