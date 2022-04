Zumaglia, il Comune paga le spese dell'ambulatorio medico

Il tema della presenza dei medici di famiglia nei piccoli paesi è quello che si è dibattuto giovedì 7 aprile a Zumaglia durante una seduta straordinaria del consiglio comunale.

Seduta richiesta da una mozione della minoranza di Zumaglia nel Cuore, finalizzata a disciplinare la competenza sulle spese di gestione dell'ambulatorio comunale tra Comune ed i medici che lo utilizzano.

“Con i consiglieri Della Valle e Quaglia – afferma il capogruppo di Zumaglia nel Cuore Iuri Toniazzo - abbiamo lavorato per chiarire una vicenda che, per l'assenza o la presunta sparizione di documenti dagli uffici comunali, si presentava oggettivamente nebulosa. E al tempo stesso per comprendere le ragioni che hanno generato il danno erariale al Comune in seguito ai mancati pagamenti da parte dei medici fruitori dell'ambulatorio delle spese di riscaldamento e pulizie”.

Vicenda che nasce il 25 maggio 2012, quando l'allora giunta del sindaco Lorenzo Cantono, preso atto del recesso dell'Asl Biella dal contratto di comodato d'uso dell'ambulatorio, deliberò che il Comune avrebbe sostenuto le spese per acqua ed energia elettrica, con quelle per pulizia e riscaldamento a carico dei medici.

In questi dieci anni, come medico di famiglia a Zumaglia c'è sempre stato il dottor Graziano Piana, chiamato in audizione in consiglio . “In questi anni - dichiara Piana - abbiamo pagato le spese di pulizia ma mai quelle di riscaldamento in base ad un accordo verbale con l'ex sindaco Cantono, perchè, altrimenti avremmo tolto l'ambulatorio, come farò io adesso se dovrò pagare”.

Per evitare di perdere il medico di famiglia, il Comune di Zumaglia ha concordato con il dottor Piana il comodato d'uso gratuito dell’ambulatorio per due anni, con le spese di gestione dello stesso compensate da 9 convegni all'anno di cultura sanitaria, che lo stesso dottor Piana ha proposto all'Amministrazione in favore delle scuole e della cittadinanza. Accordo formalizzato dalla delibera di giunta comunale dello scorso 29 marzo, che è stata letta durante il consiglio.

Delibera che è stata contestata da Zumaglia nel Cuore in termini di legittimità amministrativo-contabile dell'accordo spese di gestione compensate da convegni di cultura sanitaria. A fronte dell'impegno della maggioranza ad accertarne la legittimità, Zumaglia Nel Cuore ha ritirato la mozione, annunciando che chiederà un ulteriore parere di legittimità alla Procura della Corte dei Conti.

Queste la motivazione del ritiro, espressa dal capogruppo Toniazzo: “Grazie alle dichiarazioni del dottor Piana abbiamo constatato che, nonostante la delibera di giunta del maggio 2012, è stato irresponsabilmente l'ex sindaco Cantono a permettere ai medici di non ottemperare agli obblighi previsti da quella delibera. Oggi, i criteri di gestione dell'ambulatorio decisi dalla giunta De Faveri il 29 marzo non ci convincono. Noi siamo per l'abolizione di ogni onere e obbligo per i medici fruitori dell'ambulatorio”.