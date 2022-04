Castelletto Cervo, tagliato il nastro del nuovo centro ricreativo

Con l'inaugurazione di lunedì 4 aprile, è operativo a Castelletto Cervo il nuovo centro ricreativo di frazione Garella presso la sede degli Alpini, gestito dal Comune in collaborazione con le stesse Penne Nere e l'associazione Auser Il Pioppo, e che sarà aperto tutti i lunedì dalle 15 alle 18.

“Il taglio del nastro è stato un momento emozionante. – dice la consigliera comunale Maria Cristina Bisco - Al centro ci saranno diversi momenti di aggregazione, fra giochi, letture, laboratori, passeggiate e merende. Un personale ringraziamento a tutti i volontari che si sono adoperati per realizzare questo progetto, al Gruppo Ana di Castelletto che ci accoglie nella propria sede e al gruppo Auser che come sempre ha dato la sua disponibilità”.

In vista della Pasqua, domani, lunedì 11 aprile al centro sono in programma lavoretti sul tema. “Chi vuole partecipare al centro, – precisa Maria Cristina Bisco - ma non ha possibilità di arrivare autonomamente, può contattarci e concordare il trasporto con l'aiuto dei volontari Auser il Pioppo”.

Per informazioni occorre contattare Maria Cristina Bisco (3515778027).