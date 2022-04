Contro l’abbandono dei gatti: a Gattopoli una giornata di sensibilizzazione

Si è svolto oggi, domenica 10 aprile, l’evento “Mici in moto” organizzato dall’associazione Gattopoli Made in Biella, in collaborazione con il gruppo Protectors LE MC-Italy, Chapter Ursis B. e Su Nuraghe al fine di sensibilizzare contro l’abbandono dei gatti tramite la presentazione dei nuovi gadget targati Gattopoli.

La sede di via Piacenza 1 si è presentata agli amanti degli animali come un luogo pulito e ordinato e i volontari hanno saputo dimostrare il loro costante impegno verso la missione dell’associazione.



Di seguito l’intervista a Paola Cossutta, presidente dell’associazione Gattopoli Made in Biella.





La parola è passata al vicepresidente dei Protectors LE MC-Italy, Chapter Ursis B., Walter Della Ragione e a Tiziano Zanella di Gattopoli.