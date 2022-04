A Muzzano c'è Alert System anche per ricevere notizie sull'allerta meteo e sulla chiusura di strade

A Muzzano è stato istituito il servizio Alert System. L'obiettivo, è informare tempestivamente la cittadinanza tramite messaggi vocali, in funzione alle effettive esigenze, per informazioni di pubblica utilità come ad esempio: allerta meteo, chiusure delle strade, chiusura delle scuole, segnalazioni di pericoli sul territorio comunale, interruzioni dei servizi pubblici, ecc…

Volontà dell'amministrazione è ridurre i rischi e i disagi a favore della collettività.

Verranno inviati messaggi vocali utilizzando i numeri fissi disponibili nell’elenco telefonico e verrà gestito dalla Sala Operativa Comunale.

Se il tuo numero di telefono fisso non è presente nell’elenco telefonico o preferisci ricevere queste informazioni sul telefono cellulare, inserisci i tuoi dati nell'apposito modulo che si aprirà cliccando sul link e sarai iscritto gratuitamente al servizio.

Nella stessa pagina web potrai gestire anche la cancellazione dal servizio. Si consiglia di scaricare l'applicazione sul telefonino.