Come sarà Biella tra 10 anni? Come la immagini? Come la sogni?

"Sabato scorso abbiamo sfidato freddo e pioggia ma eravamo presenti - scrive la Segreteria Circolo Partito Democratico di Biella - . Ringraziamo i tanti militanti e simpatizzanti che si sono ritrovati in via Italia a preparare banchetto e gazebo, per distribuire volantini, per parlare con le persone, per ritrovarsi dopo troppi mesi segnati dalle difficoltà della pandemia. Abbiamo distribuito più di 450 volantini, non male per una giornata che ha visto pochi intirizziti cittadini girare per la città. Purtroppo la guerra in Ucraina non predispone gli animi ad una pacata discussione sul futuro della nostra Città. Esprimiamo totale solidarietà e vicinanza al popolo Ucraino vittima di una vile aggressione da parte dei governanti della Russia".