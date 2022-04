Pasqua, tutti gli appuntamenti liturgici presso la cattedrale di Biella

Inizia ufficialmente il periodo pasquale e il primo degli appuntamenti religiosi presso la chiesa cattedrale sarà domani, domenica 10 aprile, a partire dalle ore 10, con la celebrazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, la processione e il Pontificale solenne della Passione del Signore. Si proseguirà giovedì 14 con la Messa Cresimale delle ore 10 e la Messa solenne nella Cena del Signore delle ore 18 in cui Monsignor Vescovo Roberto Farinella compirà il segno della lavanda dei piedi ad alcuni giovani della Diocesi.



Per il venerdì santo del 15 aprile gli appuntamenti saranno sempre due: la Solenne Azione Liturgica della Passione e Morte del Signor delle 18 e, alle ore 21, la Via Crucis con le parrocchie della Zona Pastorale Città di Biella.



Sabato 16, si svolgerà la Solenne Veglia Pasquale mentre, nella giornata della Santa Pasqua, alle ore 10 il Pontificale Solenne del Giorno di Pasqua e, alle ore 16, i Vespri Pontificali di Pasqua seguiti dalla tradizionale processione battesimale all’antico Battistero.



Tutti gli appuntamenti indicati saranno presenziati dal Vescovo Monsignor Roberto Farinella.