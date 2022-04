Biella Città Arcipelago, talk sull'acqua alla Fondazione Pistoletto

I cambiamenti climatici stanno causando drastici mutamenti in tutto l’arco alpino e la siccità è una delle più evidenti conseguenze.

Di queste tematiche e criticità ambientali si parlerà durante il talk sull'acqua in programma martedì 12 aprile, dalle 16 alle 18 a Fondazione Pistoletto Cittadellarte. Seguirà un aperitivo alla caffetteria Bistrot le Arti.

Il convegno, realizzato con il sostegno di Fondazione BIellezza, nello spazio della Fondazione Pistoletto che ospita la mostra "Biella Città Arcipelago": un contesto non casuale, ma sfondo attivo di una serie di talk tematici sui topic della mostra laboratorio. che prenderà il via proprio con l’incontro di martedì.

I relatori coinvolti analizzeranno le conseguenze dei cambiamenti climatici sull’agricoltura, sugli ecosistemi e sulle scelte imprenditoriali. Come il Biellese può creare una coscienza esprimendo i diritti e i doveri dell’ambiente e dell’uomo? Un nuovo osservatorio biellese sull’acqua si costituisce per provare a dare una risposta e per indirizzare il Biellese ad intraprendere un percorso di sviluppo verso la prosperità sostenibile.

I relatori. L’appuntamento si avvale della partecipazione di un nutrito parterre di relatori con la moderazione di Silviano Esposito. Dopo l’introduzione di Paolo Naldini, direttore di Cittadellarte, interverranno i seguenti ospiti: Luca Bruschi e Marianna Demarco, Unione Industriale Biellese; Michele Cerruti But, docente di Urbanistica – Politecnico di Torino/Accademia Unidee; Patrizia Garzena, Presidente dell’Osservatorio Biellese Beni Culturali e Paesaggio; Gabriele Martinazzo, Presidente di Cordar spa Biella Servizi; Roberto Mezzalama, autore del libro Il Clima che cambia l’Italia, Einaudi, 2021; Franco Piunti, ex Direttore Sanitario ASL Biella, Past President Associazione Tessile e Salute; Luca Sala, Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Biella; Theresa Schubert e Joshua G. Stein, artisti, progetto STARTS4WATER; Annalisa Zegna e Nicholas Ferrara, artisti, Associazione Better Places.

Il convegno, proposto in collaborazione con il progetto Horizon STARTS4WATER, si svolge nell’ambito delle iniziative di TACT, progetto vincitore della terza edizione del bando Creative Living Lab promosso dal Ministero dei Beni Culturali – Direzione Generale Creatività Contemporanea.

L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria inviando una mail all'indirizzo e.gilardino@cittadellarte.it oppure telefonando al numero 01528400.