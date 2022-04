"Un'ottima persona", le parole di Mariella Biollino in ricordo di Raffaella Pongiluppi

"Un'ottima persona, che amava il suo Comune", le parole di Mariella Biollino in ricordo di Raffaella Pongiluppi

Molto conosciuta per il suo impegno a Sandigliano ai tempi come sindaco e come titolare di una farmacia, la dottoressa Raffaella Pongiluppi è mancata oggi 9 aprile, all'età di 78 anni.

"Era un'ottima persona - la ricorda Mariella Biollino, presidente del Consorzio Iris anni addietro sindaco di Candelo quando Raffaella Pongiluppi era primo cittadino di Sandigliano - , molto collaborativa. Mi ricordo che avevamo anche del personale in comune. Amava molto Sandigliano, facevo di tutto per dare il suo contributo. Anni fa le donne sindaco erano poche, io e lei nel Biellese siamo state tra le prime. Mi spiace davvero tanto per quanto le è accaduto. L'ultima volta che l'ho vista mi aveva raccontato che faceva la nonna".

I funerali, di cui si occupa l'agenzia funebre Destefanis, avranno luogo a Sandigliano lunedì 11 alle 10. Il Rosario sarà recitato domenica 10 alle 19,30 sempre nella chiesa parrocchiale di Sandigliano.