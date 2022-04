Sostegno. Volpe intrappolata in un sottotetto recuperata e rimessa in liberta

I Vigili del Fuoco e il personale per il recupero animali selvatici del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile, oggi 9 aprile, hanno recuperato una volpe intrappolata in un sottotetto e successivamente rimessa in libertà per raggiungere i suoi piccoli.