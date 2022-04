Mongrando: Il vento alimenta i fuochi, principio d'incendio in via Gallo FOTO e VIDEO

E' stato preso sul nascere il principio d'incendio in un boschetto di via Gallo a Mongrando. Il vento piuttosto sostenuto sta alimentando principi di incendi che accidentalmente o meno vengono accesi in prossimità della vegetazione. I Vigili del Fuoco hanno in breve tempo spento le fiamme e si raccomandano la massima prudenza considerate le condizioni siccitose e il forte vento previsto per tutta la giornata.