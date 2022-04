La follia della guerra nella poesia “Bentos de gherra/Venti di guerra”, di Nicola Loi

Porta il numero 705 la poesia “Bentos de gherra/Venti di guerra” di Nicola Loi di Ortueri (Nuoro). Inviata al Circolo Culturale Sardo di Biella, l’opera verrà inserita nell’antologia di testi del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, per imparare e leggere e scrivere in lingua materna. Incontri mensili transoceanici che tengono vivi i contatti tra il Circolo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina) all’interno di “Casa Sardegna - gemellaggio tra Nuraghes”, progetto a regia regionale su indirizzo assessoriale di Alessandra Zedda, Assessore del Lavoro e Vicepresidente della Regione Autonoma della Sardegna.

Testi scritti in lingua contemporanea che – in versi in questo caso - alimentano l’ampio dibattito sulla guerra con puntuale riscontro sui social, come l’odierno cinguettio di padre Enzo Bianchi: “Sono impressionato da quanti sono sedotti dalla guerra - scrive su Twitter il priore emerito della Comunità di Bose (Biella) –innamorati della guerra: la proclamano giusta e santa come difesa della patria, la giudicano necessaria per difendere i nostri valori, ma la fanno combattere ad altri, vittime ignare, innocenti, e loro in guerra non ci vanno”.

Valori dietro i quali si muovono le banche “abberu sunt giogos de bancas/davvero sono giochi di banche” dice il Poeta, affermando come: “Sos meres de sa gherra semper gai,/Si sunt giogados cun sa pedde anzena./Pero de cussos no nde morit mai,/Dae tesu cumandant donzi iscena”. Letteralmente: “I signori della guerra sempre così,/Si stanno giocando la pelle altrui./Però di quelli non ne muore mai,/da lontano comandano ogni scena”.

Forse, in un mondo sempre più disorientato, oggi sconvolto da una guerra vicina, alle porte di casa, non ci resta che cercare di mettere in pratica le indicazioni di papa Francesco che, in contemporanea sullo stesso Twitter, invita a non stancarsi “di seminare il bene. Il digiuno prepara il terreno, la preghiera irriga, la carità feconda”.