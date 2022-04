Gli alunni dell’infanzia protagonisti della “Festa di primavera” a Chiavazza

Sono stati i bambini della scuola dell'infanzia i protagonisti della “Festa di primavera”, organizzata dalla scuola primaria di Chiavazza dell’Istituto Comprensivo Biella 2 guidato dal dirigente Tiziano Badà, che si è svolta giovedì 7 aprile.

Gli alunni e gli insegnanti della scuola XXV Aprile sono stati impegnati tutta la settimana nei preparativi per accogliere al meglio i piccoli delle scuole dell’infanzia del quartiere che il prossimo anno frequenteranno la classe prima. La piazza XXV Aprile è stata abbellita con ghirlande, catene di fiori, farfalle, mongolfiere realizzate con cartoncini colorati mentre i muri dei cortili interni della scuola sono stati decorati con fiori, farfalle, arcobaleni disegnati con i gessetti colorati.

In un primo momento gli alunni dell’infanzia sono stati accolti in piazza dalle mascotte della scuola e dai bambini delle classi quinte che li hanno aiutati a decorare con i gessetti l’area davanti all’ingresso della scuola. Successivamente hanno svolto un'attività di coloritura di un segnalibro e scrittura del loro nome. In seguito, sono stati accompagnati nel cortile interno della scuola dove, con un caloroso applauso, sono stati accolti dall’intero plesso scolastico. Qui i bambini della scuola primaria hanno salutato i convenuti con una danza intitolata “Danza intorno all’ulivo” cantando tutti insieme queste parole: “L’albero forte sta nella terra, simbolo antico contro la guerra. Noi qui facciamo un girotondo, perché ci sia la pace nel mondo”.

Al termine del pomeriggio i piccolini, accompagnati dai grandi, hanno percorso il lungo muro perimetrale del cortile, ammirando i variopinti murales e sono stati infine salutati con un gadget ricordo della giornata. Dopo lo stop imposto dalla pandemia e dalle successive limitazioni, finalmente, i piccoli alunni delle scuole dell’infanzia e della primaria di Chiavazza, hanno potuto riappropriarsi di questa bellissima iniziativa, sempre nel rispetto delle norme di prevenzione anti-Covid 19, legata al progetto “Continuità” d’Istituto.