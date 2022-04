Dehors: nuovo regolamento, ma anche tariffe più basse, sul tavolo di Comune di Biella e associazioni

Ci siamo: i lavori per mettere mano al regolamento dei dehors della città di Biella per permettere di rimanere anche a quelli che a breve dovrebbero essere tolti con la dichiarazione di cessazione dell'emergenza, sono iniziati. E non solo: tra le questioni che saranno affrontate su richiesta delle associazioni, c'è anche il ribasso delle tariffe di occupazione del suolo pubblico.

A sedersi al primo tavolo convocato dal Comune che tratterà queste questioni, oltre all'assessore al Commercio Barbara Greggio, al Bilancio Silvio Tosi e all'Arredo Urbano Gigliola Topazzo, anche le associazioni di categoria Ascom e Confesercenti.

"Non possiamo perdere tempo - spiega l'assessore Greggio - . Le questioni da affrontare sono importanti. Vogliamo cercare di rivedere il regolamento dei dehors per evitare che alcune attività debbano togliere i tavoli da fuori, e cercheremo, se possiamo, di abbassare anche le tariffe. Vogliano fare il possibile per aiutare il commercio e fare vivere la città. E' stato solo un primo di tanti appuntamenti per affrontare questi temi".

Soddisfatte le associazioni di categoria. "E' stato un primo confronto molto tecnico - spiega Davide Ferla di Confesercenti - , ma il Comune si è dimostrato molto interessato alle nostre richieste. In particolare abbiamo portato alla sua attenzione le tariffe dei dehors e anche l'assessore Tosi ha preso nota di quanto abbiamo fatto notare che secondo noi potrebbe essere rivisto. Speriamo di arrivare a qualche cosa di buono per Biella e i suoi commercianti".

"E' chiaro che il problema non è solo di Biella ma di tutta Italia - commenta Luigi Apicella presente all'incontro per Ascom - . Noi però abbiamo a Roma diversi parlamentari che potrebbero anche aiutarci, come pure le associazioni di categoria a livello nazionale potrebbero alzare la voce. Nel nostro piccolo però cerchiamo di far vivere il commercio cittadino che non si è ancora ripreso. A livello psicologico il Covid non è finito. La gente preferisce ancora stare fuori che dentro ai locali".