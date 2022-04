Carabinieri, concorso per 13 tredici Tenenti nel ruolo tecnico

In atto un concorso per 13 tredici Tenenti nell'Arma dei Carabinieri - Foto archivio newsbiella.it ruolo tecnico

L'Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso per 13 tredici Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico.

Due posti riguardano i militari in servizio appartenenti ai ruoli di ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri, nonché ai ruoli forestali di ispettori sovrintendenti, appuntati, carabinieri, periti, revisori, collaboratori. Uno in possesso di specialità in investigazioni scientifiche e fisica, e l'altro in specialità telematica e informatica.

Gli altri undici posti riguardano cittadini italiani specializzati in medicina (3 posti), e, per 1 posto ciascuno, con specialità in veterinaria, psicologia, investigazioni scientifiche di fisica, investigazioni scientifiche di chimica, telematica ed informatica, telematica delle telecomunicazioni, genio, e amministrazione e commissariato.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 28 aprile secondo le modalità indicate dal bando, che è pubblicato sul sito www.carabinieri.it/concorsi .