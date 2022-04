PNRR, Patelli: "Rivedere norme Bando Sport e Inclusione Sociale. Piccoli Comuni penalizzati"

“Il Bando ‘Sport e Inclusione Sociale’ del PNRR, pubblicato nei giorni scorsi, era molto atteso da tutti gli Enti locali. Possono presentare domanda solo i Comuni sopra i 50mila abitanti o quelli più piccoli che abbiano ottenuto una dichiarazione di interesse da parte di una federazione sportiva la quale è vincolata a una sola concessione a livello nazionale. Un numero limitatissimo di Comuni con una penalizzazione di quelli più piccoli per limitare e velocizzare il lavoro ministeriale di verifica dei progetti. Assurdo che gli Enti locali si vedano sfumare davanti agli occhi un’opportunità unica per ristrutturare impianti sportivi o per realizzarne di nuovi con i 700 milioni messi a disposizione. La Lega chiede, come fatto anche da Anci, di rivalutare la previsione relativa a una sola candidatura per le federazioni in modo da non escludere moltissime realtà medio-piccole”.

Lo dichiara Cristina Patelli, deputato Lega e membro della VII Commissione Istruzione, Cultura, Sport della Camera.