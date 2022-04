Profumo tricolore per la Biella Motor Team

È un nome leggendario, quello del Rally di Sanremo. Una gara dal grande fascino che per tanti anni è stata valida per il Campionato del mondo. Da alcune stagioni l’appuntamento ligure è prova del Campionato italiano ma mantiene immutata la sua magia. Nell’edizione di quest’anno c’è anche la scuderia Biella Motor Team che punta a ottenere risultati di prestigio. Il navigatore Luca Ferraris farà coppia, come lo scorso anno, con il torinese Matteo Ceriali: a bordo di una Renault Clio Rally 5 punteranno a fare bene nella prova d’apertura del Campionato Junior. Stesse ambizioni nel Trofeo Suzuki per l’altro navigatore Luigi Cavagnetto, in gara con Alessandro Forneris su una Suzuki Swift Sport Hybrid.

Risultati altalenanti lo scorso week end nel Rally Team 971, prova d’apertura della Coppa Rally di zona, che partiva ed arrivava a Settimo Torinese. Nel rally moderno il miglior risultato è quella del navigatore Luca Ferraris affiancato a Matteo Ceriali su una Renault Clio di Rally5: hanno chiuso tredicesimi assoluti finendo per appena 1”2 secondi di classe. Piazza d’onore, in classe N3, anche per William Valetti e Vanessa Lai che, con una Renault Clio RS, hanno finito ventinovesimi. Ancora una vittoria, invece, in classe N1 per Alessandro Colombo e Matteo Grosso con la Peugeot 106 Rallye, trentanovesimi nella generale proprio davanti ad Alessandro Paiola e Andrea Viola che portano a casa la vittoria in classe RSTB1.4 Plus con la loro Fiat Grande Punto. Cinquantesimi, e quinti di classe N2 con una Citroën Saxo VTs, Stefano Brancalion e Matteo Zanetti.

Nel rally per auto storiche hanno visto l’arrivo solo Claudio Bergo e Maurizio Trombini con la Toyota Celica ST165 che, dopo qualche problema nelle fasi iniziali, si sono piazzati ottavi assoluti e quarti del 4° Raggruppamento. Costretti al ritiro, quando si stavano mettendo in evidenza, Andrea Gibello e Lorenzo Pontarollo con la Ford Sierra Cosworth del 4° Raggruppamento così come Ivan Fioravanti e Simone Bottega sulla Ford Escort RS MK2. Gara conclusa anzitempo anche per il navigatore Paolo Ferraris che affiancava Luca Ferrero su una Ford Sierra Cosworth, per la Porsche 911 Carrera RS di Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo e per la piccola Autobianchi A112 Abarth di Alberto Corsi e Veronica Gaioni.

Nella gara di regolarità sport bene Massimo Becchia e Brisen Xhakoni , terzi assoluti con una Lancia Delta 4WD mentre Michele Pavan e Cristian Coggiola, Ford Escort XR3, hanno chiuso ottavi. Per entrambi gli equipaggi secondo posto nel proprio raggruppamento.

A Follonica per il Trofeo Maremma, prova d’apertura dell’International Rally Club, c’erano Massimo Lombardi ed Erika Bologna. Contro avversari di valore hanno chiuso ventiduesimi portando la loro Renault Clio Super 1600 al secondo posto di classe, raccogliendo punti preziosi in ottica campionato.