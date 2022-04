Il taglio corto è il protagonista della bella stagione da Jean Louis David di Biella

Il taglio corto torna di tendenza per la stagione primavera-estate di quest’anno: inspirato agli anni Settanta e Ottanta con sfilature e scalature importanti, molte donne stanno già progettando quale possa essere la nuova lunghezza dei propri capelli. La moda non è però l’unica variante che spinge a rinnovarsi con un look corto: la praticità di un taglio di questa tipologia è il migliore in vista dell’arrivo del caldo e della bella stagione.

Se si ha in mente di provare a cambiare look prima dell’arrivo dell’estate, questo è il momento giusto per affidarsi allo staff esperto di Jean Louis David: nel salone di Biella, posizionato all’interno della galleria di Esselunga, le ragazze sapranno guidarvi nella scelta migliore in termini di colore, taglio e piega, in relazione alla forma del viso, alle vostre preferenze e alle necessità del capello, godendo di uno speciale sconto riservato ai lettori di NewsBiella. La promozione sarà valida dal 4 aprile al 5 maggio, e basterà presentare uno screen di questo articolo per godere dello sconto del 25% sul pacchetto “Piega Therapy + un servizio a scelta”.

Una collezione “Wild” quella della primavera-estate 2022 di Jean Louis David, che vuole raccontare di donne che cercano la propria libertà, il proprio colore, la naturalezza dei propri capelli senza dimenticare lo stile, con onde più destrutturate e colori vivaci.

Il taglio corto non è l’unica novità di casa JLD: grazie alla nuova stagnola utilizzata per tingere i capelli che non sensibilizza la materia, si potranno ottenere “biondi wow” senza rovinare il capello.

Il salone Jean Louis David si trova a Biella, all’interno del centro commerciale “I Giardini” (Esselunga).

Per informazioni: Tel. 015 849 3080

Pagina Facebook: www.facebook.com/JeanLouisDavidBiella

Pagina Instagram: www.instagram.com/jld_biella_esselunga