Cavaglià, alla chiesa di San Michele le opere dei grandi compositori

La cultura musicale sarà al centro della serata in programma per sabato 9 aprile alla chiesa di San Michele di Cavaglià, organizzata dalla Filarmonica locale con il patrocinio del comune. In partenza alle ore 21, l’esibizione dal nome “Antico e moderno” presenterà al pubblico le opere dei grandi compositori della storia remota e recente come Giovanni Pierluigi da Palestrina, sedicesimo secolo, fino a Vivaldi e Morricone.