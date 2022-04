Candelo: arti figurative, artigianato e creatività territoriale a cielo aperto

Dall'arte degli antichi egizi alle varie forme d'arte dei giorni nostri: questo il tema dell'evento che propone, domenica 10 aprile, il Ricetto di Candelo. Mentre prosegue nella prima rua la mostra itinerante di Unpli Piemonte (in collaborazione con il comune di Candelo) "Liberi di imparare", con le opere ispirate ai tesori del Museo Egizio realizzate dai detenuti della Casa circondariale di Torino che frequentano la sezione interna del Liceo artistico, la piazzetta all'ingresso del Ricetto ospiterà un'esposizione delle opere degli Artisti del lago Maggiore. Taglio del nastro alle 10.



Questa associazione già molto conosciuta e apprezzata non soltanto in Piemonte, deve il suo successo al messaggio filosofico che da un lato non si stanca di diffondere e dall'altro unisce e alimenta lo spirito creativo degli artisti che ne fanno parte. Il messaggio è quello "di portare con ogni forma d'arte uno raggio di luce e di serenità all’interno di una società che oggi più che mai ha bisogno di uno spiraglio di speranza" come si legge nel sito del gruppo.



Le parole d'ordine sono libertà e passione. Nessun limite, quindi, ad ogni forma d'arte (dalle arti figurative alla fotografia, passando per l'artigianato, il teatro, il cinema...) per comunicare emozioni con una genuina e sempre nuova passione. La mostra nella piazzetta del Ricetto domenica proporrà tutto questo e uno spunto di riflessione in più sull'arte che se è un mezzo potentissimo per essere "Liberi di imparare" anche dentro un carcere, è altrettanto vero che è necessario imparare per essere veramente liberi.