Anita Crovella: un ricordo

Sono passati quasi otto mesi da quel 15 agosto 2021, giornata in cui è venuta a mancare la poetessa Anita Crovella all’età di 96 anni. Molto legata al territorio, Anita si esprimeva sia in italiano che in piemontese ed è proprio in quest’ultima lingua che le sue poesie rendono al meglio. Storie di vita delle borgate, le feste, i personaggi caratteristici della vita rurale e di provincia prendono vita nell’opera “Un giorno poi quell’altro”.