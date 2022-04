“Salvate i bimbi, i vaccini uccidono”: scritte No Vax fuori dall’ospedale Regina Margherita

La rabbia no vax esplode fuori dagli ospedali dei bambini. Diverse scritte sono infatti comparse sul muro che divide il Regina Margherita dal Sant’Anna, presidi sanitari simbolo della cura dei bimbi a Torino.



E proprio i bambini sono il fulcro del messaggio che i No Vax hanno voluto scrivere sul muro di fronte al parcheggio frequentato dai genitori dei piccoli pazienti in cura presso le due strutture. Cinque le scritte comparse, tutte eseguite con la vernice rossa e accompagnate dalla “W” racchiusa in un cerchio. “I vaccini uccidono”, “Salvate i bambini”, “Infarti nei bambini”, “I vax uccidono” e “Il Governo mente e ci censura sul Covid, guerra e dittatura”.



Il direttore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, informato della comparsa delle scritte vergognose, ha affermato di volerle rimuovere il prima possibile. Si valuta una segnalazione alle forze dell'Ordine.