A Viverone ladri portano via oro e 1000 euro (foto di repertorio)

Ladri in azione a Viverone. Stando alle informazioni raccolti, uomini a volto coperto si sono introdotti all’interno di un’abitazione, dopo aver forzato una finestra, e si sarebbero impadroniti di alcuni monili in oro e di denaro contante per una cifra pari a circa 1000 euro. A lanciare l’allarme i proprietari una volta tornati a casa. Indagano i Carabinieri.