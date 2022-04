Un tuffo nei colori in Piazzale Casalegno tra i giochi diffusi disegnati dai bambini, FOTO

Il comune di Biella è stato individuato dalla Regione Piemonte fra i comuni ammessi al finanziamento per la realizzazione di Parchi Gioco Diffusi per minori prevedendo l'erogazione di un contributo di 12.500 euro. Il progetto è finalizzato a realizzare occasioni di svago, crescita e rafforzamento, sviluppando conoscenze, autostima e ritrovando energie e fiducia.

Oggi, 8 aprile 2022, è stata organizzata la Color-day Parchi Giochi Diffusi in Piazzale Casalegno a Biella. Alla giornata hanno partecipato 80 bambini che gessi alla mano hanno disegnato i giochi che hanno avuto modo di inventare durante il primo appuntamento. Con i professori che hanno accompagnato i ragazzi c'era anche il preside dell'Istituto Comprensivo Biella 3, Renato Scutellà che si è prestato a giocare con i piccoli artisti.

"Si tratta di un progetto diviso in tre step - spiega l'assessore all'Istruzione del Comune di Biella Gabriella Bessone - . Il primo è stato quando i ragazzi delle elementari sono stati chiamati a realizzare in classe dei disegni che avrebbero voluto disegnare a terra per giocarci; il secondo è stato oggi quando i più belli sono stati disegnati non più sulla carta ma sulla piazza e un terzo è quando a maggio una ditta realizzerà questi disegni proposti dai bambini. A Chiavazza, al Villaggio La Marmora e qui in piazzale Casalegno".

Presente l'assessore regionale alle Politiche Sociali e Famiglia Chiara Caucino che nei mesi scorsi aveva proposto l'iniziativa: "Queste aree diventeranno parchi giochi diffusi che prenderanno vita grazie all'immaginazione dei bambini - spiega l'assessore - . E' un'idea che mi è venuta in mente durante il lockdown quando ero a casa con mio figlio. Biella ha ottenuto il finanziamento per 2 dei 23 progetti che sono stati finanziati dei 103 che hanno presentato domanda. Nel biellese un altro è a Candelo".