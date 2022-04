Diario di viaggio: Su Nuraghe partecipa alla missione biellese di aiuti in Ucraina

Giovedì 7 aprile 2022, all’alba, da Biella è partito un furgone guidato da Massimo Gravellu, segretario del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, con a fianco Cristina Nulchis. Destinazione: Sighetu Marmaieti, centro rumeno sul confine ucraino.

Prima tappa a Milano, poi Verona e Vicenza, prima di entrare in Slovenia, con sosta a Budapest.

Una piccola colonna di tre furgoni, con a bordo un manipolo di volontari “un po’ variegato” - aggiunge con un sorriso Cristina - proveniente da diverse località, conoscitori dei luoghi e della lingua, nel ruolo di interpreti ed esploratori: Alberto da Torino; Giacinto da Bologna, "foggiano"; Juditt di Verona, "romena"; Tania da Milano, "tedesca"; Antonella da Milano, "abruzzese" e Luca di Netro.

Alcuni di loro con passaporto valido, entreranno in Ucraina in “zona verde”, a ridosso della frontiera, per scaricare medicinali, prodotti per l'igiene personale, cibo in scatola, pannolini, pasta, bende, disinfettante, lacci emostatici, giochi per bambini, coperte e soldi. Tre furgoni carichi di solidarietà concreta, frutto di donazioni e benefattori. Niente vestiti, ma beni di prima necessità da “consegnare a chi ha bisogno, – Dichiara Massimo - Sono situazioni in continuo aggiornamento. Domani (oggi, 8 aprile per chi legge), comunque saremo al confine e vedremo che ci aspetta”.