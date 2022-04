Alpini, per i 150 anni la Regione sostiene le celebrazioni. "Sono un orgoglio per il Piemonte"

E' stata approvata questa mattina 8 aprile dalla giunta regionale del Piemonte la delibera per il sostegno alle Celebrazioni del 150esimo Anniversario della costituzione degli Alpini. Il 15 ottobre 1872, infatti, venne costituito il corpo delle truppe destinate alla difesa dei confini montani, che fin da subito in Piemonte divenne uno dei punti fermi per il territorio.