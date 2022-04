Ponderano Merita: "Lamentele dagli iscritti ai corsi di ginnastica dolce"

Riceviamo e pubblichiamo:



"Siamo colpiti e allarmati dall’ennesima inefficienza dell’Amministrazione Locca che non manca di trasmettere la propria lontananza dai cittadini ponderanesi. Più volte abbiamo auspicato una riflessione e una revisione della propria azione amministrativa ma abbiamo sempre trovato davanti un muro e un arroccamento dietro i propri “no”. Senza tante spiegazioni. Questa volta il Sindaco Locca si allontana anche dai partecipanti del corso di Ginnastica Dolce – Risveglio Muscolare. Abbandonati al freddo del Centro Sociale con la sola promessa che “appena saranno finiti i lavori al forno vi sposteremo in quella sede”. Ma quando saranno finiti i lavori? E soprattutto, quando cominceranno? E perché nel frattempo non accendere il riscaldamento? Parliamo di partecipanti di una certa età che dovrebbero essere tutelati e salvaguardati. Oltre al fatto che il corso viene pagato dai partecipanti e non è in forma gratuita.



Questa mancanza di intervento dimostra l’inadeguatezza di questa amministrazione che non riesce a valutare un problema di semplice soluzione. E proprio perché pensiamo che il problema non sia complesso, restando comunque delicato e urgente, non capiamo l’immobilismo del Sindaco Locca che in campagna elettorale non ha mancato di promettere lo spostamento del corso al Centro Sociale. Peccato che ha omesso che avrebbe lasciato gli iscritti al freddo. Ci aspettiamo una chiara presa in carico del problema da parte del Sindaco e della Giunta, ai quali competono il rispetto e la tutela di tutti i cittadini, speranzosi ormai della bella stagione alle porte. E perdonateci se per una volta non abbiamo utilizzato mezzi istituzionali per segnalare questa mancanza tramite Interrogazioni, interpellanze o mozioni. Ormai siamo stufi dei vostri soliti “no”.