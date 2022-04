Le prove della Banda Verdi Città di Biella al Teatro Sociale

La Banda Verdi Città di Biella farà le prove dei suoi concerti al Teatro Sociale già nei giorni precedenti agli eventi.

"Come previsto dall’Accordo tra il Comune di Biella e la Società Musicale G. Verdi Città di Biella, in occasione di alcune commemorazioni si organizzano concerti orchestrati dalla Banda Verdi presso il Teatro Sociale Villani - si legge nella delibera che definisce il pagamento dell'affitto da parte del Comune di Biella - . Per la riuscita dei concerti, la Banda “G. Verdi” effettua sempre delle prove presso il Teatro Sociale Villani che risulta essere gestito dall’Associazione Culturale il Contato del Canavese con sede ad Ivrea (TO). E per queste prove si è chiesto all’Associazione Il Contato del Canavese, quale gestore del Teatro, di poterne disporre nei giorni precedenti all’evento per due ore, dietro pagamento dell’affitto".