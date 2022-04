Chiavazza, da oggi a giovedì divieto di sosta nei pressi del parco giochi in piazza XXV Aprile

Viabilità modificata a Chiavazza nei pressi dell'area giochi in piazza XXV Aprile. Da oggi a giovedì 14, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati per l’esecuzione di lavori urgenti di potatura alberi, nelle seguenti aree e periodi: in piazza XXV Aprile nel tratto adiacente all’arco, dalle ore 7.00 alle ore 18.00 fino al 14.04.2022.

E’ inoltre istituito il limite di 30 km/h, il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato regolato da segnaletica mobile e da movieri (no semafori) nel tratto interessato dai lavori.

Infine è istituita la sospensione della circolazione in piazza XXV Aprile nel tratto compreso tra l’arco e la rotatoria con via Carta, per l’abbattimento di alberi ammalati sempre fino a giovedì 14.04.2022 con orario 8.30- 12.00 e 13,30-18.00.