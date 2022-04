Al fine di garantire la sicurezza degli ingressi alla scuola dell’infanzia Serralunga in base alle norme previste per il contenimento del virus COVID-19, il Comune di Biella ha istituito fuori dalla scuole delle aree di divieto di sosta.

In particolare, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA” in Via Belletti Bona tra i civici 21 e 23 dalle ore 7.00 alle ore 9.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì fino al 30.06.2022.