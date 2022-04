La Fp Cgil di Biella primo sindacato negli Enti Locali e nella Sanita'

Si sono concluse le operazioni di voto per il rinnovo delle Rsu nel pubblico impiego. Queste elezioni hanno visto una partecipazione del 70% dei lavoratori negli Enti Locali e del 60% in sanità per un totale di 1678 lavoratori che hanno scelto i propri rappresentanti all'interno dei luoghi di lavoro.

"Un importante esercizio di democrazia - per il Segretario Generale Fp Cgil Biella Cristina Martiner Bot - . L'ampia affluenza al voto dimostra che lo strumento delle elezioni delle RSU, è utile e continua ad avere un riscontro positivo tra i lavoratori nonostante le difficoltà dovute al difficile momento storico. La Lista FP CGIL di Biella negli Enti Locali risulta la più votata della Provincia con il 48,3 %, registrando così un incremento del 9% rispetto al 2018. Tra i grandi Enti siamo il primo Sindacato in Provincia, Comune di Cossato, ai Consorzi IRIS e CISSABO, al Comune di Candelo e al Comune di Vigliano. Siamo il secondo Sindacato nel Comune di Biella e nel Comune di Valdilana. Per quanto riguarda l'Ospedale ci confermiamo il primo Sindacato in assoluto con il 49,46% con la maggioranza all'interno del più grande Ente del Biellese. Un ringraziamento va agli elettori tutti che si sono recati a votare e in particolare a coloro che hanno votato le nostre liste ma il ringraziamento speciale va ai nostri candidati e ai nostri eletti che “ci hanno messo la faccia”.".