Inciviltà fuori dall'obitorio dell'ospedale di Ponderano

Brutta sorpresa in questi giorni per chi si è trovato nei pressi dell'obitorio dell'ospedale, che si è trovato di fronte un gesto di inciviltà come altri purtroppo difficilmente commentabile.

A segnalarlo è un lettore: "E' un po' ovunque attorno all'obitorio la sporcizia. In quella parte fuori dall'ospedale, è piuttosto trascurata la pulizia. Oltre a quel ricordo poco piacevole che ho fotografato, si trovano infatti anche tante cicche di sigarette e altra sporcizia che basterebbe un po' meno di inciviltà per evitare che ci fosse".