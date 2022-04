Riccardo Delsignore e Matteo Revelchione protagonisti alla prima prova del Campionato Enduro Piemonte

Si è svolta domenica 3 aprile, a Farigliano, in provincia di Cuneo, la prima prova del Campionato Enduro Piemonte. Il ritrovo per gli atleti è stato sabato 2, giornata in cui si sono svolte le operazioni preliminari, durante le quali gli atleti hanno potuto prendere confidenza con il terreno e gli ostacoli che avrebbero dovuto affrontare il giorno seguente in gara.

Le prime partenze della gara, fissate alle 9, erano previste due prove ripetute per tre volte: l’Enduro Test, una prova estrema con l’alternarsi di salite e discese, e il Cross Test, una prova in piano, intervallate da una pausa per il trasferimento. Due i rappresentanti biellesi presenti, Riccardo Delsignore e Matteo Revelchione, entrambi membri del team Alta Serra.

Riccardo, alla prima gara dopo alcuni anni di allenamento, ha gareggiato nella categoria Territoriale (4 tempi), classificandosi al nono posto. Matteo, invece, ha più esperienza in questo mondo, al quale si è approcciato partendo dalla mountain bike cross country, e ieri ha gareggiato nella categoria Junior (2 tempi), classificandosi settimo.

Oltre ai due biellesi c’è stato un altro membro del team Alta Serra che ha fatto parlare di sé, l’eporediese Andrea Vacchiero, che si è classificato al primo posto nella categoria territoriale. Nonostante la gara difficile e il terreno bagnato, la giornata si è conclusa positivamente per i ragazzi in gara che ora avranno tempo per preparare il prossimo appuntamento, fissato per l’1 maggio a Cerrina Monferrato (AL).