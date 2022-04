Piemonte Ginnastica di scena a Alessandria, ecco i risultati FOTO

La Piemonte Ginnastica domenica 3 aprile ha partecipato, ad Alessandria, alla 2° prova regionale del PGS (ente di promozione sportiva) con una folta delegazione composta da 24 ginnaste, seguite dalla DS Donatella Eterno e dalle istruttrici Francesca Boggio e Giada Pomini. Oltre alle atlete Junior e Senior hanno esordito giovani Allieve nel settore RitmicAmica, attività promozionale dell’ente. La gara si è sviluppata su diverse prove, individuali e di rappresentativa. Circa 150 le ginnaste di 10 associazioni piemontesi.

In Giuria anche giudici di Serie A della FGI, una garanzia per la rigorosità dei punteggi. Sono scese in campo le ginnaste più esperte, in performance a coppie e di squadra, nei programmi B, più complessi tecnicamente, C e D . Per le Rappresentative (classifica fatta dalla somma di una prova di collettivo a corpo libero ed una in coppia con attrezzi) si confermano 1º, con grande soddisfazione per tutto lo staff, dopo la prima prova vincente di febbraio, nel programma C la squadra composta da Marcone Alessia, Marcone Alice, Saramin Giulia, Tricarichi Perruccio Giulia, Gavazzi Giulia, nel programma D la squadra composta da Musso Carlotta, Lombardo Ludovica, Piccaluga Sofia, Cinguino Aurora, Mosca Alessandra e Ramella Minè Lisa; e la squadra Allieve di Falcetti Giorgia, Barberis Alice e Lombardo Ludovica. Per la gara solo a Coppie nella categoria Junior, programma C, sono 1º Musso - Cinguino, 3º Piccaluga - Falcetti, 5º Lombardo e Barberis, 6º Mosca - Gallo.

Junior ma programma B 1º Pulze Rebecca e Tricarichi Perruccio Elisa. Per la sezione RitmicAmica, Promo Base, Esordienti (8 anni) De Giuseppe Ginevra è 3º al corpo libero su 27 presenze e nella categoria Mini (10 anni) al corpo libero 1º Rossi Maria Vittoria, 2º Proietti Rechel. Al cerchio 1º Ferrigo Giada, 2º Giavarra Martina. Alla palla 1º De Giuseppe Greta, 4º Coden Claudia , 5º Turotti Alice. Le stesse ginnaste hanno anche partecipato alla gara per collettivi classificandosi 2° (Rossi, Giavarra), 3° (Coden, De Giuseppe GInevra, Proietti) e 4° (Turotti, Ferrigo, De Giuseppe Greta). “Una bella giornata di gare – commenta Donatella Eterno - con un momento emozionante quando si è esibita una giovane ginnasta ucraina, appena arrivata ed accolta ad Alessandria. Abbiamo gioito per le nostre vittorie e la sua presenza”.