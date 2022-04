Cavaglià, nel weekend si corre sulle due ruote: al via la seconda prova del campionato italiano di Enduro

Grande appuntamento per gli appassionati delle due ruote a Cavaglià che, nella giornata di domenica 10 aprile, ospiterà la seconda prova del Campionato italiano Enduro. Il ritrovo sarà in piazza Palatucci alle ore 08:30 e da lì i partecipanti si dirigeranno verso l’agriturismo Calliera dove avrà luogo la gara, in partenza alle ore 09:30 circa. Il percorso di trasferimento includerà i comuni di Roppolo, Zimone, Cerrione, Salussola e Dorzano.



Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione il comune di Cavaglià ha attuato i provvedimenti necessari, In primis, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, esclusi gli automezzi al seguito della manifestazione, dalle ore 15 di mercoledì 6 aprile alle ore 20. 00 di domenica 10 in Piazza Palatucci, Piazzale Artiglieri d'Italia, Piazzale Marinai d'Italia e dei posteggi di fronte al salone polivalente di via S.G. Bosco. Quest’ultima, dall’intersezione di Via Rondolino a intersezione via Matteotti, sarà chiusa al traffico dalle ore 13 di sabato 9 alle ore 20 di domenica 10.