Aneddoti e storia della Biellese, grande successo di pubblico a Mongrando per il libro di Neggia (foto e video di D. Finatti per newsbiella.it)

Notevole successo di pubblico, critica ed entusiasmo. Seguendo le credenziali che appartengono al repertorio di Corrado Neggia, la serata di presentazione del libro “La mia Biellese in serie A” (Cienne CNNC editore), non ha tradito le aspettative. Mongrando ha accolto ogni componente dell’entourage gravitante ad un club che ha appena spento la candelina numero 120. Infatti la platea si è impreziosita di ex giocatori, allenatori, dirigenti, addetti ai lavori, curiosi e non ultimi i tifosi.

A fare gli onori di casa il sindaco Antonio Filoni, che afferma: “Ne è uscita una serata briosa, a tratti emozionante ed emozionale tra passato, presente e futuro. Aneddoti, semplici ricordi, testimonianze di vita vissuta in bianconero, oltre all’indelebile pensiero rivolto a chi non c’è più, da Lorenzo Mazzia a Luigino Neggia (al quale il figlio ha dedicato il libro, largamente romanzato), passando per Marcello Rossetto, indimenticato padre dell’attuale presidente della Biellese 1902”. Sala gremita di persone eccezionali, tavolo nobilitato da persone eccezionali, per un libro altrettanto eccezionale, visti i contenuti a 360 gradi, alcuni inediti nell'arco di un centenario stra abbondante, uno su tutti il capitoletto dedicato alle presenze in bianconero del mitologico Silvio Piola.

Filoni e Neggia hanno ringraziato gli intervenuti, non solo per la presenza, ma anche per il pieno coinvolgimento. Nel fare nomi e cognomi non possono sfuggire alla logica l'assessora Luisa Nasso, il presidente della Biellese Luca Rossetto, il mister Roberto Bacchin, lo storico del calcio italiano Silvio Brognara, il sempre "stojco" Oliviero Mascheroni, il grande campione di sport e vita Davide Desideri (alfiere del progetto Educalciando Società Sportiva Dilettantistica), il bomber Jack Andrea Latta, l'impeccabile moderatore Stefano Villa e la gentile Diana Oliveto per la consueta disponibilità. Senza tralasciare il sindaco di Biella Claudio Corradino, presente a fianco del suo assessore Silvio Tosi e al consigliere di maggioranza Alessandro Vignola, il sindaco di Piatto Enzo Giacomini, oltre a tanti amici che hanno macinato decine e decine di chilometri pur di non mancare.

Chi c'era invece ha trascorso una piacevole serata, in splendida amicizia e convivialità, come conferma l'assessore Luisa Nasso: “Una serata davvero molto interessante, anche grazie alle idee del nostro sindaco, sempre lungimirante nell'azzeccare il tema giusto. Non sono un'addetta ai lavori e di calcio ne mastico poco, ma è stato un evento molto intenso ed a tratti emozionante. Ringrazio tutti i presenti e i relatori”.